Social I Knicks vincono il titolo NBA, esultano anche Kean e Richardson (per motivi diversi)

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Ieri i Knicks hanno vinto il titolo NBA dopo 53 anni e l'eco di questa storica vittoria non poteva che fare il giro del mondo. Tanti gli appassionati che hanno festeggiato, compresi tanti giocatori tra cui due viola. In particolare Moise Kean e Amir Richardson, grandi appassionati di basket, hanno festeggiato ma con motivazioni diverse. Il centravanti viola ha infatti fatto i complimenti all'amico cestista dei Knicks Jordan Clarksons mentre il centrocampista di rientro alla Fiorentina dopo il prestito ha esultato per la vittoria della squadra dove anni fa brillava la stella di suo padre Ray Richardson che poi sarebbe arrivato in Italia.