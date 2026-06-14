Mondiali, le formazioni ufficiali della sfida tra Germania e Curacao: record per Neuer

vedi letture

Prosegue il Mondiale che si sta attualmente disputando tra Stati Uniti, Canada e Messico, con la prima giornata del girone E che è pronta a partire alle ore 19.00 con la sfida in Texas tra la Germania e Curaçao, una delle favole della competizione. Quest'ultima infatti è la nazione più piccola per superficie e popolazione mai qualificatasi a una Coppa del Mondo ed è guidata dal 78enne Dick Advocaat. Il ct delle Curacao è il più anziano di questa edizione dei Mondiali e di fronte avrà invece il più giovane ct, il 38enne Nagelsmann che ha due anni di meno del portiere tedesco Neuer. Proprio Neuer fa registrare un record: titolare a 40 anni al suo quinto Mondiale. Ecco le formazioni ufficiali del match:

Germania (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Brown; Nmecha, Pavlovic; Sané, Musiala, Wirtz; Havertz. Allenatore: Nagelsmann.

Curaçao (4-4-2): Room; Fonville, Obispo, Bazoer, Floranus; Comenencia, J.Bacuna, Chong, L.Bacuna; Locadia, Hansen. Allenatore: Advocaat