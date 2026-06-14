La Germania travolge il Curaçao 7-1. Comenencia però fa la storia
La Germania esordisce con una schiacciante vittoria per 7-1 sul Caraçao e guadagna subito 3 punti preziosi nel girone E.
Nel primo tempo al gol del vantaggio tedesco con un tiro al volo già al 6' di Nmecha (che tre minuti dopo aveva sprecato il raddoppio) risponde Comenencia (scuola Juve) che con la complicità di una deviazione al 21' sigla il pari del Curaçao e scrive la storia visto che è il primo gol di questa nazione in un Mondiale. La Germania però nel finale di tempo si riporta avanti con due gol di scarto: al 38' infatti Schlotterbeck sullo sviluppo di un angolo incorna il gol del sorpasso e nel recupero Havertz trasforma un rigore, per un fallo di Bazoer, che fissa il 3-1 prima dell'intervallo.
Nella ripresa non c'è invece storia e la Germania segna altri 4 gol: a referto Musiala al 47', Brown al 68', Undav al 78' e ancora Havertz (per lui doppietta personale) all'88'.
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