Solo per la Maglia: ultimi posti per la festa del Centenario viola al Niccolini

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Restano ormai pochissimi posti disponibili per partecipare a Solo per la Maglia, l’evento speciale dedicato al centenario della Fiorentina in programma venerdì 3 luglio alle 19 al Teatro Niccolini di Firenze.

La serata celebrerà un secolo di storia viola attraverso racconti, immagini, filmati d’epoca e la presenza di decine di protagonisti che hanno scritto pagine indimenticabili della Fiorentina. Dopo la consegna delle prime targhe speciali a Giancarlo Antognoni e Borja Valero, il Teatro Niccolini accoglierà numerosi ex campioni che hanno lasciato un segno nella storia viola e che hanno scelto di mantenere un forte legame con Firenze e la Toscana.

Hanno già confermato la loro presenza: Daniele Amerini, Lorenzo Amoruso, Alessandro Beatrice, Fabrizio Berni, Carlo Bresciani, Emiliano Bigica, Carlos Botelho (figlio di Julinho), Gianluca Brizi, Stefano Carobbi, Gabriele Cervato, Luciano Chiarugi, Marco De Sisti, Claudio Desolati, Alberto Di Chiara, Sauro Fattori, Ferdinando e Giacomo Galassi, Alberto Galdiolo, Roberto Galbiati, Giovanni Galli, Federico Gonfiantini, Giovanni Guerrini, Marianne Hamrin, Edoardo Magnini, Alberto Malusci, Matteo Marani (Presidente museo del calcio), Niccolò Menti, Claudio Merlo, Massimo Mannelli, Grazia Mattolini, Orlando Mazzoni, Angelo Montuori, Alessandro e Giampaolo Muliari (Presidente del museo Grande Torino, Massimo Orlando, Andrea Orlandini, Silvia Pandolfini, Alfredo Paolicchi, Claudio Piccinetti, Cesare Prandelli, Moreno Roggi, Paolo Rosi, Cristiana Segato, Renzo Ulivieri, Furio Valcareggi.

Nel corso della serata verranno ricordati momenti, partite e storie che hanno fatto emozionare generazioni di tifosi viola.

Sarà inoltre consegnato il Gonfalone d’Argento del Consiglio regionale della Toscana a Stadio, che celebra 80 anni di attività. Il riconoscimento sarà ritirato dal direttore Ivan Zazzaroni.

L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti.

Per la prenotazione immediata scrivere alla mail: teatroniccolini@firenzeonstage.com

Gli ultimi posti disponibili stanno andando rapidamente esauriti.