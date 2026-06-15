Social Caprini e l'allenamento insieme ad Pierre Aubameyang: ecco la foto del giovane viola

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Allenamento d’eccezione per Maat Daniel Caprini. Il giovane attaccante della Fiorentina è tornato a condividere il campo con Pierre-Emerick Aubameyang a Gallarate, in occasione della Auba League, evento organizzato proprio dal centravanti gabonese. Come già accaduto la scorsa estate, il classe 2006, che ha testimoniato il tutto attraverso una storia Instagram, ha avuto così l’opportunità di allenarsi al fianco dell’attaccante del Olympique Marsiglia.

Caprini è reduce dall’esperienza in prestito al Mantova, con cui ha collezionato 16 presenze in Serie B nella stagione appena conclusa, ed è ancora di proprietà dei viola con un contratto che scadrà nel 2027. Questa la storia in questione: