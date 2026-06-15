Atalanta, i tifosi accolgono Sarri: "Abbiamo grande fiducia in te"
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Quella di oggi è stata la prima giornata da nuovo allenatore dell'Atalanta per Maurizio Sarri, accostato nelle scorse settimane anche alla panchina della Fiorentina. Il tecnico toscano, uscito dal centro sportivo di Zingonia dopo aver apposto la propria firma sul contratto con i nerazzurri, ha ricevuto un primo piccolo bagno di folla accolto da alcuni tifosi giunti per l'occasione. L'allenatore, come riporta Tuttomercatoweb.com, si è concesso alle foto di rito scendendo dalla macchina, ringraziando alcuni tifosi che che gli hanno ribadito "Abbiamo grande fiducia in te".
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