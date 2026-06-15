FirenzeViola Centrocampisti viola al centro del mercato: tanti in uscita

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La Fiorentina ha intenzione di cambiare e rinforzare le fasce, sia dietro che davanti, ma è soprattutto a centrocampo che servono le mosse giuste vista l'abbondanza di giocatori da valutare.

Centrocampisti in aumento

In quella zona del campo infatti, i giocatori di proprietà sono aumentati, visto il riscatto obbligatorio con la salvezza ottenuta di Brescianini e Fabbian, che sono andati ad aggiungersi a Fagioli, Mandragora e Ndour, titolari abbastanza inamovibili. Dai prestiti però il numero dei centrocampisti è destinato ad aumentare visto che rientreranno Sohm, Richardson e Barak, senza considerare i più giovani tra cui Harder e Amatucci. Se Paratici deciderà di prendere altri centrocampisti di qualità c'è insomma da sfoltire prima.

Chi è destinato a partire

Molti di loro però sono di nuovo destinati a ripartire, anche se la valutazione di Grosso in ritiro potrebbe far rivalutare la situazione. Potrebbero partire proprio Sohm e Richardson, non riscattati dai rispettivi club dove erano in prestito, il Bologna e il Copenaghen. Il franco-marocchino, venendo dalla Francia, ha mercato soprattutto nel paese transalpino, con il Nizza che lo vorrebbe in prestito. Il club già in passato aveva provato a portarlo in Ligue 1 senza però riuscire a perfezionare la trattativa ma ora potrebbe riprovarci con maggiore convinzione. Barak è in uscita e c'è qualche interessamento ma al momento resta tale. C'è invece il Friburgo che ha preso informazioni su Fabbian nel caso che la Fiorentina decida di cederlo, il ruolo non lo aiuta, a meno che non venga impiegato di nuovo come mezzala. Certo il club tedesco non intende spendere i 15 milioni che è costato alla Fiorentina. Stesso problema per Fazzini che è di difficile collocazione: piace al Parma. Di Amatucci, che rientra dal Las Palmas, si è infine interessato il Torino.