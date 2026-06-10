Mondiali 2026, la Fifa vende gli auguri sui maxischermi degli stadi
La FIFA sta continuando a incrementare le iniziative commerciali legate alla Coppa del Mondo 2026. L’ultima novità è rivolta direttamente ai tifosi, che potranno pagare per far apparire il proprio nome e un messaggio personalizzato sui maxischermi degli stadi prima delle partite della fase a gironi.
Il programma, chiamato “Super Shoutout”, consentirà ai supporter di acquistare uno spazio celebrativo negli impianti che ospiteranno le 72 gare della fase iniziale del torneo. Il prezzo è fissato a 79 dollari (circa 68 euro), tasse escluse. Stando a quanto riportato da The Athletic, inizialmente la FIFA aveva indicato che i messaggi sarebbero stati mostrati “durante la partita”, ma le condizioni ufficiali chiariscono che le dediche compariranno solo nel pre-gara. Le norme prevedono inoltre una disponibilità limitata e l’assegnazione dei messaggi secondo il criterio del “first come, first served”. La FIFA si riserva anche la possibilità di rifiutare alcune dediche, in particolare se ritenute inadeguate o non conformi.
Non si tratta dell’unica iniziativa a pagamento pensata per i tifosi: un’altra opzione permette infatti di vedere il proprio nome stampato sul tappeto utilizzato dai calciatori nel tragitto dagli spogliatoi al campo. In questo caso il costo aumenta fino a 160 dollari, circa 138 euro
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