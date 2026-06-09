Federico Russo lancia Grosso: "Ho buone sensazioni. Ora c'è da costruire"

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Federico Russo, speaker radiofonico e grande tifoso della Fiorentina, ha parlato a Radio Sportiva dei temi caldi di casa viola: “Su Grosso ho sensazioni positive, perché mi fido del lavoro di Paratici. Credo che questa scelta fosse in valutazione da tempo. Penso che il nuovo tecnico viola sia un profilo interessante e promettente. È un allenatore giovane, che spero possa crescere insieme a noi. Alla Fiorentina, in questo momento, manca soprattutto l’avvio e la costruzione di un ciclo duraturo.

Adesso c’è da ricostruire. Gli errori fanno parte del percorso. Serve pazienza per aspettarlo, insieme ai nuovi innesti. Vanoli? Ho condiviso gli applausi di Firenze. Ha preso una squadra in difficoltà, non costruita da lui ma da altri, ha lavorato duramente, ha ricompattato un gruppo che si era disgregato e ci ha portati alla salvezza con anticipo. Ha fatto un autentico miracolo. Se fosse rimasto sarei stato felice, ma credo si sia scelto di chiudere un ciclo”.