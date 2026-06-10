Ghoulam elogia Dodo: "Ha esperienza e può giocare in più ruoli, lo vedrei bene a Napoli"

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L'ex terzino del Napoli, Faouzi Ghoulam, ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport nel corso della quale ha parlato di un giocatore della Fiorentina accostato nelle ultime settimane ai partenopei ossia, Dodo. Queste le sue parole: "Cosa manca sul mercato? Un terzino destro, una mezzala e un difensore centrale. Pochi ritocchi. La rosa è di qualità.

A destra mi piace Dodo per più motivi: intanto ha una certa esperienza in Serie A, quattro stagioni alle spalle, e abbiamo visto quanto sia importante. E poi può fare sia il quinto, sia il terzino a quattro. Eventualmente puoi schierare lui e Giovanni insieme. Dodo da quinto e il capitano da centrale, con i tre marcatori".