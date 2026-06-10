Non solo big: tanti ex Primavera da piazzare per la Fiorentina
Oltre alle questioni legate ai rientri più onerosi dal punto di vista economico, la Fiorentina dovrà affrontare nelle prossime settimane anche la situazione di dieci calciatori provenienti dal proprio vivaio, di ritorno al Viola Park dopo esperienze in prestito tra i professionisti. Si tratta di Lorenzo Romani, Leonardo Baroncelli, Jacopo Tarantino, Giulio Scuderi, Mattia Ievoli, Mirko Elia, Riccardo Spaggiari, Francesco Presta, Laerte Tognetti e Tommaso Vannucchi.
L’impatto complessivo di questi giocatori sul bilancio sarà contenuto, intorno a un milione di euro netto, ma il club dovrà comunque decidere il loro futuro. Tra i profili che hanno dato le risposte più incoraggianti nell’ultima stagione ci sono soprattutto i difensori Mirko Elia, fresco di rinnovo contrattuale, e Leonardo Baroncelli, entrambi protagonisti di buone prestazioni nei rispettivi prestiti. Per gli altri saranno necessarie ulteriori valutazioni da parte della dirigenza, che dovrà scegliere tra nuove esperienze in prestito, una possibile permanenza o eventuali cessioni. Un lavoro dietro le quinte fondamentale per valorizzare il patrimonio tecnico della società viola. Lo scrive la Nazione
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