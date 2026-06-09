Doveva essere il sostituto di Donnarrumma, ora Chevalier può andare in Turchia: lo cerca Italiano
Lucas Chevalier è rimasto fuori dalle convocazioni della Nazionale francese per la Coppa del Mondo e ha perso il ruolo da titolare al Paris Saint-Germain. Nonostante questo, l’ex portiere del Lille si appresta comunque a vivere un’estate tutt’altro che semplice. Il 24enne è nel mirino di diversi club europei e, secondo quanto riferito da L’Équipe, il Beşiktaş di Vincenzo Italiano avrebbe recentemente effettuato i primi contatti esplorativi per valutarne la disponibilità.
Attualmente sotto contratto con il PSG fino al 2030, Chevalier viene considerato un “portiere di alto livello”, un profilo utile per rafforzare la squadra, anche se l’operazione viene già giudicata complicata. Il club parigino, infatti, non sembra intenzionato a lasciarlo partire facilmente dopo averlo pagato 40 milioni la scorsa estate. Dal canto suo, il portiere francese, nel caso in cui dovesse lasciare Parigi, darebbe priorità a un progetto sportivo ambizioso piuttosto che a una scelta guidata esclusivamente dall’aspetto economico. Non è la prima volta che si registra interesse nei suoi confronti: nelle settimane precedenti anche il Tottenham aveva già avviato un primo sondaggio. Il futuro di Chevalier resta dunque ancora tutto da definire.
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