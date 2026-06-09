Il Viola Park si veste a stelle e strisce per i Mondiali: diretta Usa-Australia

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In occasione della Coppa del Mondo, il Bar Maglia Viola del Viola Park apre le porte ai tifosi viola per serate all'insegna del calcio

Il Mondiale 2026 sbarca al Viola Park. In occasione della sfida tra Stati Uniti e Australia, in programma venerdì 19 giugno alle ore 21, il Bar Maglia Viola ospiterà una serata speciale dedicata alla Coppa del Mondo FIFA con diretta della partita e un autentico "American Party". A partire dalle 19.30, i tifosi potranno vivere l'atmosfera a stelle e strisce gustando un menu composto da hamburger, patatine fritte e birra (o soft drink in alternativa).

Partita, cena e tour del centro sportivo

Per assistere alla gara e cenare il costo sarà di 20 euro, ridotto a 18 euro per gli iscritti InViola Premium e a 17 euro per gli under 14. Sarà inoltre possibile aggiungere la maglia ufficiale Fiorentina Kombat Pro Home 2025/26 al prezzo promozionale di 30 euro anziché 99. L'evento prevede anche una formula completa con visita guidata al Viola Park: ritrovo alle 17.30 al Bar Maglia Viola, inizio del tour alle 18 e successivamente cena e visione della partita. In questo caso il prezzo sarà di 40 euro, con tariffe ridotte a 35 euro per gli iscritti InViola Premium e a 30 euro per gli under 14. Un'occasione per vivere il Mondiale in compagnia e scoprire da vicino la casa della Fiorentina