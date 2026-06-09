Il Viola Park si veste a stelle e strisce per i Mondiali: diretta Usa-Australia
Il Mondiale 2026 sbarca al Viola Park. In occasione della sfida tra Stati Uniti e Australia, in programma venerdì 19 giugno alle ore 21, il Bar Maglia Viola ospiterà una serata speciale dedicata alla Coppa del Mondo FIFA con diretta della partita e un autentico "American Party". A partire dalle 19.30, i tifosi potranno vivere l'atmosfera a stelle e strisce gustando un menu composto da hamburger, patatine fritte e birra (o soft drink in alternativa).
Partita, cena e tour del centro sportivo
Per assistere alla gara e cenare il costo sarà di 20 euro, ridotto a 18 euro per gli iscritti InViola Premium e a 17 euro per gli under 14. Sarà inoltre possibile aggiungere la maglia ufficiale Fiorentina Kombat Pro Home 2025/26 al prezzo promozionale di 30 euro anziché 99. L'evento prevede anche una formula completa con visita guidata al Viola Park: ritrovo alle 17.30 al Bar Maglia Viola, inizio del tour alle 18 e successivamente cena e visione della partita. In questo caso il prezzo sarà di 40 euro, con tariffe ridotte a 35 euro per gli iscritti InViola Premium e a 30 euro per gli under 14. Un'occasione per vivere il Mondiale in compagnia e scoprire da vicino la casa della Fiorentina
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