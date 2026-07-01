Mondiali, alle 18 al via il programma con Inghilterra-Congo
Il programma dei sedicesimi dei Mondiali riprende oggi pomeriggio, alle 18, con la sfida tra Inghilterra e Congo. Quest'ultimo giocherà la sua prima gara ad eliminazione diretta ad un Mondiale della sua storia, grazie al terzo posto nella fase a gironi (gruppo K) e proverà a fare uno scherzetto alla Nazionale di Tuchel che contro le africane non sempre è fortunatissimo, come dimostra il pareggio con il Ghana nella fase a gironi (unico pareggio). Tuchel tra l'altro ha qualche assenza in difesa ma può contare su Kane che con il gol contro Panama è diventato il miglior realizzatore di sempre dell'Inghilterra ai Mondiali (11). Ecco le formazioni ufficiali:
Inghilterra (4-2-3-1): Pickford; Guehi, Spence, Konsa, O’Reilly; Rice, Anderson; Madueke, Bellingham, Rashford; Kane. A disp. Dean Henderson, James Trafford, John Stones, Trevoh Chalobah, Dan Burn, Reece James, Jarell Quansah, Jordan Henderson, Kobbie Mainoo, Morgan Rogers, Eberechi Eze, Bukayo Saka, Anthony Gordon, Ollie Watkins, Ivan Toney. Allenatore: Thomas Tuchel.
Congo RD (4-3-3): Mpasi; Wan-Bissaka, Tuanzebe, Mbemba, Masuaku; Mukau, Moutoussamy, Sadiki; Mbuku, Wissa, Cipenga. A disp. Timothy Fayulu, Matthieu Epolo, Steve Kapuadi, Dylan Batubinsika, Joris Kayembe, Gedeon Kalulu, Theo Bongonda, Aaron Tshibola, Charles Pickel, Edo Kayembe, Gael Kakuta, Meschack Elia, Cedric Bakambu, Fiston Mayele, Simon Banza. Allenatore: Sebastien Desabre.
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