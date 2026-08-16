Coppa Italia, risultati e programma: domani Pisa-Empoli per regalarsi la Fiorentina
La Coppa Italia riprende oggi con altre 4 partite mentre il quadro dei trentaduesimi si chiuderà domani con le ultime 4 sfide. Tra queste, domani alle 18, Pisa-Empoli che decreterà l'avversaria dei sedicesimi della Fiorentina, già conquistati venerdì contro il Benevento. Le gare del prossimo turno si giocheranno il 2 e il 15 settembre. Oltre ai viola hanno già guadagnato i sedicesimi il Parma, il Cagliari, il Monza, il Sudtirol (nell'unica gara decisa ai rigori), l'Udinese, il Venezia in rimonta e il Torino di misura. Per la serie A entrano in scena oggi Frosinone, Genoa, Verona e Lazio mentre domani Sassuolo e Lecce , oltre al derby toscano di B e alla sfida sempre di B tra Cremonese e Sampdoria. Ecco il quadro completo.
Il riepilogo di venerdì e sabato
Parma-Catania: 2-0 (19', 35' Lontani)
Cagliari-Arezzo: 1-0 (23' Deiola)
Monza-Avellino: 3-0 ( 22', 45' Gustavo Varela; 51' Forson)
Fiorentina-Benevento: 4-1 (2' Gudmundsson, 35' Kean, 48' Ranieri, 50' Ndour; 54' Lamesta)
Catanzaro-Südtirol: 2-2 (5-6 d.c.r) (17' Pyythia, 27' Pafundi, 53' Iemmello, 85' Mixtur)
Udinese-Padova: 1-0 (35' Davis)
Venezia-Modena: 3-2 (17' Ambrosino, 26' Adams, 39' Ambrosino, 83' Yeboah, 85' Adams)
Torino-Carrarese: 1-0 (9' Simeone)
Il programma di oggi e domani
Frosinone-Juve Stabia: domenica 16 agosto alle 18:00
Genoa-Ascoli: domenica 16 agosto alle 18:30
Hellas Verona-Virtus Entella: domenica 16 agosto alle 20:45
Lazio-Mantova: domenica 16 agosto alle 21:15
Pisa-Empoli: lunedì 17 agosto alle 18:00
Sassuolo-Cesena: lunedì 17 agosto alle 18:30
Cremonese-Sampdoria: lunedì 17 agosto alle 20:45
Palermo-Lecce: lunedì 17 agosto alle 21:15
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati