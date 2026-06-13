Mondiale, alle 21 la sfida Qatar-Svizzera: le formazioni della gara
Alle 21 andrà in scena la seconda partita del girone B, nel quale Canada e Bosnia si sono affrontate già ieri pareggiando per 1-1, tra il Qatar di Lopetegui e la Svizzera. A mezzanotte seguirà l'esordio del Brasile. Ecco
QATAR (4-3-3): Abunada; Al-Oui, Khoukhi, Pedro Miguel, Ahmed; Laye, Madibo, Abdulsallam; Abdurisag, Afif, Edmilson. Allenatore: Julen Lopetegui. A disposizione: Barsham, Zakaria, Al Hussain, Mendes, Al Brake, Hatem, Fathi, Boudiaf, Al Mannai, Al Ganehi, Alaaeldin, Ali, Al Haidos, Muntari, Jamshid
SVIZZERA (4-2-3-1): Kobel; Zakaria, Akanji, Elvedi, Rodriguez; Xhaka, Freuler; Vargas, Aebischer, Ndoye; Embolo. Allenatore: Murat Yakin. A disposizione: Keller, Mvogo, Amenda, Comert, Jaquez, Jashari, Sow, Rieder, Manzambi, Muheim, Widmer, Itten, Fassnacht, Okafor, Amdouni
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