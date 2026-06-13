Grosso e lo staff, confermati i preparatori dei portieri. Arriva il vice Longo
Tra gli approfondimenti che propone oggi il Corriere dello Sport-Stadio riguardo alla Fiorentina, ce n'è uno anche sulla composizione dello staff tecnico di Fabio Grosso. Il nuovo allenatore viola porterà con sé uno staff di sette collaboratori, tutte figure con cui ha collaborato nel recente passato, specialmente nell’ottimo biennio a Reggio Emilia alla guida del Sassuolo.
Arriverà in viola il suo storico vice Raffaele Longo - per lui un ritorno, visto che l’ex centrocampista ha un passato da giocatore a Firenze, all’allora Florentia Viola, nell’annata 2002-2003 - ma anche Francesco Vaccariello come preparatore atletico; nello nuovo staff viola anche un altro ex neroverde come Mauro Carretta (collaboratore tecnico di Grosso). Gli attuali preparatori dei portieri, Giorgio Bianchi e Alessio Dall’Omo, il cui lavoro è stato sempre apprezzato da David de Gea e colleghi, dovrebbero invece essere confermati.
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