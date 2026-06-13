Ex viola, Salah accostato al Fenerbahce. L'agente: "Siamo riservati"

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Ramy Abbas Issa, agente di Mohamed Salah, ha rilasciato una dichiarazione pubblica sul suo profilo X a proposito delle voci che accostano l’attaccante ex Fiorentina e Roma al Fenerbahce: "Mohamed sta benissimo e né lui né io preferiamo discutere di piani futuri delicati con persone che non vi sono coinvolte. Sia lui che io siamo molto riservati su queste cose. Sì, le persone possono fare domande e ricevere una risposta standard e cortese, ma niente di più".

Le parole del presidente del Fenerbahce

Per Salah si è parlato anche dell'Arabia Saudita. Nel frattempo, il rieletto presidente del Fenerbahce, Aziz Yildirim, ha lasciato intendere che il club turco potrebbe farsi avanti per il classe '92: "Chiederebbe un contratto triennale e il costo totale sarebbe di 90 milioni di euro. Se rappresentasse una necessità urgente per noi, lo ingaggeremmo! Sarà il nostro comitato calcistico a decidere su queste questioni".