Lecce, verso la conferma di Di Francesco. Lunedì il possibile annuncio

Lecce, verso la conferma di Di Francesco. Lunedì il possibile annuncioFirenzeViola.it
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Oggi alle 19:50News
di Redazione FV

Tra le panchine ancora senza certezze c'è anche quella del Lecce che però sta per avere la sua conferma con la permanenza di Eusebio Di Francesco. Il tecnico si era preso un po' di tempo, corteggiato anche da altri club e dopo l'uscita di scena del dirigente Pantaleo Corvino, ma sembra essere sempre più vicino appunto a rimenere in Salento.

Lunedì prossimo, 15 giugno, alle ore 10, infatti il presidente Saverio Sticchi Damiani, il vicepresidente Corrado Liguori e il direttore sportivo Stefano Trinchera terranno una conferenza stampa, per esporre i programmi in vista della prossima stagione e chissà che non sia l'occasione per ufficializzare la permanenza di Di Francesco, che nel campionato appena finito ha condotto alla salvezza il Lecce.