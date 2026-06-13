Milan: Glasner in ribasso, sorpasso Amorim. Oggi nuovo incontro tra le parti
Cambiano gli obiettivi del Milan per quanto riguarda l'allenatore. L'ex tecnico del Crystal Palace Glasner sembra infatti in ribasso e il brusco stop nelle trattative è conseguente a quello per Rangnick che lo sosteneva e lo poneva come condizione per accettare un ruolo dirigenziale nel Milan e così - come scrive Gazzetta.it - questo paradossalmente rende più libera la ricerca del nuovo allenatore da parte del club rossonero.
Amorim candidato in pole
Contemporaneamente c'è il netto rialzo di Amorim: il tecnico portoghese è reduce da un'esperienza poco gratificante e finita con l'esonero al Manchester United ma per il Milan ha preso forma e sostanza giorno dopo giorno, specialmente nell'ultimo periodo, quando la short list rossonera ha iniziato realmente a scremarsi. Il tecnico incarna infatti i principi che cerca in un tecnico Cardinale: baricentro alto, aggressività, riconquista immediata della palla. Oggi Diavolo e tecnico portoghese si sono riaggiornati, in ballo un biennale con opzione per la terza stagione. L'alternativa più forte è Jaissle.
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