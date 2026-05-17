Moviola, il gol annullato a McKennie divide lo studio della Domenica Sportiva

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Discussione animata a "La Domenica sportiva" su Rai 2 al momento della moviola su Juventus-Fiorentina. L'ex arbitro Mauro Bergonzi ha analizzato i due gol annullati alla Juventus, a Mckennie per un fallo su Gosens e a Vlahovic per fuorigioco. Se sul gol annullato all'ex viola non ci sono stati dubbi sul fuorigioco, rivisto al Var solo per valutare la volontarietà della deviazione di Pongracic (in caso positivo la rete sarebbe stata valida), sul gol dello statunitense si è aperto un acceso dibattito in studio.

Secondo Bergonzi, la spinta di McKennie non è stata tale da giustificare la caduta di Gosens perché si è trattata di una mano appoggiata sulla schiena del tedesco più che di una spinta. Per l'ex portiere Stefano Sorrentino la spinta invece c'è stata e ritiene la decisione giusta mentre Lele Adani ritiene che la distanza dell'arbitro Massa non era tale da poter giudicare l'entità della spinta stessa (non poteva essere richiamato dal Var essendo una valutazione di campo appunto). Infine Ciccio Graziani entra deciso nella discussione e con tono fermo taglia corto dicendo che bisogna accettare la valutazione dell'arbitro visto che non c'è unanimità di veduta neanche in studio, "altrimenti sono discussioni da bar".