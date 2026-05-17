Cagliari salvo, il Lecce vince all'ultimo tuffo, ok anche la Cremonese

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Il Cagliari vince in rimonta con il Torino e festeggia la salvezza matematica, con 40 punti. Scatto in avanti della Cremonese che vincendo a Udine per 1-0 ha sperato fino alla fine nella rimonta sul Lecce che invece, dopo il 2-2 di Pinamonti all'82' riesce a trovare la zampata vincente (2-3). Decisivo dunque l'ultimo turno con la squadra di Di Francesco che ora ha il destino nelle proprie mani. Il Lecce sale infatti a 35 punti, ma la Cremonese lo tallona a -1.

Cagliari-Torino 2-1

Torino avanti dal 37' con Obrador ma viene subito ribaltato: il pari dopo due minuti di Esposito e nel recupero del primo tempo Mina raddoppia. Nella ripresa non succede altro.

Sassuolo-Lecce 2-3

Lecce avanti con Cheddira già al 14' ma al 20' Laurentie riprende i salentini. Ancora Cheddira riporta in vantaggio il Lecce al 25' e questa volta il nuovo pari del Sassuolo dopo 3 minuti di Thorstvedt viene annullato al Var. Nel finale di gara, all'82', Pinamonti perviene al pareggio di tacco e immediatamente dopo che Thorstvedt aveva colpito la traversa. Nel recupero Stulic fa esultare i leccesi.

Udinese-Cremonese 0-1

Nel primo tempo Vardy porta in vantaggio i lombardi neanche dopo 10 minuti di gioco. E quel vantaggio di misura è stato gestito e protetto fino alla fine