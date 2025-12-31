Modric confessa: "Speravo di chiudere al Real Madrid. Scudetto col Milan? Possibile"

Luka Modric a 40 anni si è preso in tempi brevissimi un posto da protagonista assoluto nel Milan di Max Allegri. Il centrocampista croato ha rilasciato una lunga intervista ritratto al Corriere della Sera. Un racconto che attraversa tutti e quaranta gli anni di vita di Modric, che conferma di avere una passione antica per i colori del Milan: "Sì, da piccolo ero milanista, perché Boban era l'eroe della mia infanzia. Quella Croazia era qualcosa di incredibile, ci faceva affacciare sul mondo dopo la guerra devastante. Neanche tredicenne, ecco in regalo la tuta del Milan da mio padre. E poi la vita ti sorprende sempre, succedono cose che credevi impossibili: ero convinto di chiudere la carriera al Real Madrid, ma ho sempre pensato che se doveva esserci un'altra squadra, quella era il Milan. E qui si gioca per vincere, sempre. Scudetto? Possibile ma è lunga".

Qual è il segreto della longevità di Modric? Spiega lui stesso: "L'amore, la passione per il calcio. Dieta e allenamento sono cose secondarie. Io amo la normalità e non mi sento unico. Non avessi fatto il calciatore mi sarebbe piaciuto fare il cameriere, ero bravino. I miei genitori e i miei nonni mi hanno trasmesso certi valori, sono cresciuto con gli animali".