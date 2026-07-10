Il Modena annuncia lo staff di Galloppa. C'è Antonelli e anche Saponara

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Il Modena ha ufficializzato la composizione dello staff tecnico e sanitario della prima squadra in vista della stagione 2026/27, che vedrà i canarini protagonisti nel campionato di Serie B. A guidare la formazione emiliana sarà Daniele Galloppa, ex allenatore della Fiorentina Primavera, affiancato dal vice allenatore Luca Antonelli, lo stesso professionista che lo ha accompagnato a Firenze. Completano lo staff tecnico i collaboratori Matteo Andorlini e Riccardo Saponara, mentre la preparazione atletica sarà affidata a Domenico Bronzi e Alessandro Brandoli. Walter Bressan ricoprirà il ruolo di preparatore dei portieri, con Tommaso Emanuele Parri confermato come match analyst.

Definito anche lo staff medico. Il responsabile sanitario sarà il dottor Paolo Minafra, coadiuvato dai medici sportivi Massimiliano Pergreffi e Antonio Argentoni. Il gruppo dei fisioterapisti sarà composto da Andrea Martinelli, Jacopo Bigliazzi ed Enrico Corradini, mentre Enrico Roseo sarà il nutrizionista della prima squadra. Prende così forma l'organigramma che accompagnerà Galloppa nella nuova avventura sulla panchina del Modena.