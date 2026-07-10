Ufficiale Turati torna allo Spezia: l'ex collaboratore di Italiano è il nuovo allenatore

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Ora è ufficiale: Marco Turati è il nuovo allenatore dello Spezia. Dopo settimane di attesa e una volta risolta la vicenda legata al Catanzaro, il tecnico ha firmato un contratto biennale con il club ligure, valido fino al 30 giugno 2028. Per Turati si tratta di una nuova tappa della sua carriera dopo l'esperienza maturata come collaboratore tecnico di Vincenzo Italiano, con il quale ha lavorato anche alla Fiorentina.

Lo Spezia punta su di lui per aprire un nuovo ciclo, affidandogli la guida della prima squadra in vista della prossima stagione. Questo il comunicato del club: "Spezia Calcio comunica di aver affidato l'incarico di allenatore responsabile della Prima Squadra a Marco Turati, il quale ha sottoscritto un contratto con il club di via Melara fino al 30 giugno 2028. Volto noto nell'ambiente aquilotto, Turati è stato infatti tra i protagonisti dello storico biennio 19/21 in qualità di collaboratore tecnico di mister Italiano, spingendo lo Spezia alla prima storica promozione nella Serie A a girone unico e alla successiva salvezza".