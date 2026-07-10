Comuzzo-Torino, i granata non mollano la presa sul difensore viola

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Con gli arrivi nel reparto dei difensori centrali del brasiliano Viery e del rumeno Dragusin, la rosa della Fiorentina è ora in sovrannumero in quella zona di campo, viste già le presenze all'interno dell'organico di Ranieri, Pongracic e Comuzzo. Ecco perché c'è da tenere sotto osservazione le uscite in ottica mercato, ed in particolare un nome su tutti, che è quello di Pietro Comuzzo.

Il classe 2005, riporta Gianluca Di Marzio, interessa al Torino che, come dichiarato in mattinata dal ds Petrachi, è a caccia di due difensori centrali bravi anche con i piedi, profili richiesti da Ignazio Abate. Per il momento quello del Torino è solo un interesse e vedremo se più avanti inizierà una trattativa.