MINGARDI, Bologna inferiore ma la speranza resta

Il cantautore bolognese Andrea Mingardi, grande tifoso rossoblù, ha parlato della sfida tra Fiorentina e appunto la squadra di Mihajlovic: "Per noi del Bologna sarà una grande sofferenza anche se abbiamo recuperato due pilastri. Ma nonostante un calo della Fiorentina, il Bologna è comunque inferiore anche se la speranza è l'ultima a morire".

Al Bologna cosa manca per l'ultimo step? "La difficoltà è del progetto societario, con un presidente lontano come il vostro ma meno sanguigno rispetto a Commisso. Noi ci dobbiamo accontentare e fare i caroselli quando arriviamo decimi perché se un giocatore fa bene alcune partite conviene fotografarlo perché poi lo vendono. I presidenti possono agitare le folle ma Saputo da Montreal può agitare solo le mozzarelle. Noi siamo molto grati a Saputo ben inteso ma resta il fatto che gli uomini di calcio si vedono dai particolari e lui non credo lo sia".

Mihajlovic come sta facendo? E' un allenatore di temperamento e non credo che coincida con la gestione tranquilla di una salvezza. Alleva dei puledri che se sono bravi poi li cedono. Ma la sua personalità non può trasmetterla a giocatori mediocri. Se fosse per lui andrebbe in campo a mordere i garetti degli avversari ma non lo può fare perciò..."