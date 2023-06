MILIK, Stallo con la Juve ma ci sarà un nuovo assalto

FirenzeViola.it

Come scrive TMW, al momento l'Olympique Marsiglia non ha ricevuto alcun feedback in merito al possibile riscatto da parte della Juventus dell'attaccante polacco. Non sarà da escludere un ulteriore prestito con obbligo di riscatto - difficilmente altro verrà accettato dall'OM - a condizioni simili a quelle attuali. Anche perché c'è da tenere conto dell'intenzione del giocatore di non accettare altra destinazione se non la Juventus, anche se alcuni club, come Lazio e Fiorentina, si erano già informati delle condizioni e della possibilità di arrivare al suo cartellino. La risposta è stata chiara per tutti: picche, ci sono i bianconeri. Ma la trattativa non si chiuderà nelle prossime ore, perché il riscatto non verrà esercitato.