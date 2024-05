MILAN, Si complimenta con l'Olympiacos: "Vittoria storica"

FirenzeViola.it

© foto di DANIELE MASCOLO

L'Olympiacos vince la Conference League ai danni della Fiorentina e sui social pochi minuti dopo la partita ieri sera sono arrivati i complimenti del Milan al club greco. In tanti hanno segnalato al club rossonero come dopo la vittoria dell'Europa League da parte dell'Atalanta, il Milan si era limitato a fare i complimenti sotto il post della Dea senza fare un contenuto apposito. Niente invece per lo Scudetto dei rivali dell'Inter.