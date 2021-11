MILAN, Rottura con Raiola? Il club: "No preclusioni"

Tra i rinnovi con cui deve fare i conti il Milan c'è anche quello di Romagnoli, assistito da Mino Raiola, lo stesso di Donnarumma. Per la Gazzetta in edicola oggi i rapporti con l'agente sarebbero tesi proprio per la vicenda del mancato rinnovo del portiere ora al PSG. Ma il Milan con una nota precisa: "In merito all'articolo pubblicato oggi dalla Gazzetta dello Sport dal titolo "Il Milan espelle Raiola", il Milan precisa che il Club mantiene rapporti professionali con tutti gli agenti, senza alcuna preclusione".

