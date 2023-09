MILAN, Nubifragio a San Siro: gara a rischio?

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

A San Siro si è abbattuto un violento nubifragio con tanto di grandinata che ha allagato il campo, tanto da far rischiare uno slittamento. Commenta l'ex arbitro Luca Marelli moviolista di Dazn: "Fino a qualche minuto fa la pioggia intensa faceva presagire uno slittamento; ora l'intensità è molto calata ma il campo è allagato in tante zone e ci sono diverse pozze. Il pallone fa fatica a rimbalzare e ricordo che per giocare deve rimbalzare in ogni zona almeno due volte.

Maresca ha cominciato da poco il suo riscaldamento; se non dovesse smettere di piovere nell'immediato è probabile che l'arbitro entri in campo con i capitani per valutare il terreno di gioco. San Siro comunque ha un ottimo terreno, che drena bene e ha bisogno di 15' per assorbire la pioggia".