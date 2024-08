FirenzeViola.it

Il nuovo attaccante del Milan Alvaro Morata è sbarcato poche ore fa a Milano, all'Aeroporto di Linate, ed è pronto per cominciare la sua nuova avventura in rossonero. Presenti per dare il benvenuto all'attaccante molti tifosi.

Il capitano della Spagna campione d'Europa verrà presentato a Casa Milan alle ore 12:00.