MIL-BEN, 2-0 per i rossoneri: campani a -3 dai viola

Risultato determinante anche per la Fiorentina quello di stasera tra Milan e Benevento con i rossoneri che hanno battuto la squadra di Inzaghi con il punteggio di 2-0 facendola rimanere a -3 dai viola. A decidere l'incontro sono stati Hakan Calhanoglu al 6' e Theo Hernandez al 60' con un gol per tempo. Passo in avanti anche per Pioli ed i suoi calciatori verso la Champions League.