MEZZAROMA, Perinetti non darà le dimissioni

Intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, il presidente del Siena, Massimo Mezzaroma ha parlato del futuro (lontano da Siena) del direttore sportivo Giorgio Perinetti. Queste le sue parole. "Summit con Perinetti? Stasera c'è una partita importante per il Siena, scrivere che verrà deciso il futuro di Perinetti mi sembra inopportuno. Ci incontreremo e soffriremo insieme per la partita, chiaro. Dimissioni in vista? Costruendo case sarà che sono un po' tarato, abituato a parlare di cose concrete, ma escludo categoricamente le dimissioni del nostro direttore sportivo. Il Palermo? Me lo avete mandato a Palermo, a Genova, in giro per tutta l'Italia. Certe sue parole sono state fraintese, non mi ha mai parlato di dimissioni. Rinnovo contratto? Ha un accordo fino al 2013, quindi ancora abbastanza lungo".