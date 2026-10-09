Il messaggio di Di Livio a Terim: "Che bello abbracciarti al Centenario"
Il legame tra Fatih Terim e la Fiorentina è indissolubile e non lo dimentica neanche Angelo Di Livio, ex calciatore dell'Imperatore proprio a Firenze. Di Livio ha mandato un videomessaggio al suo ex allenatore per uno speciale realizzato in Turchia su Terim, dicendogli: "Buongiorno mister, mi chiedono un video messaggio di saluti ed io lo faccio molto volentieri perché tu per me sei una persona molto speciale. Ci siamo visti al centenario della Fiorentina e ti ho rivisto e abbracciato con molto piacere. Ti porto sempre nel cuore perché sei stato una scoperta magnifica. Abbiamo passato una stagione insieme alla Fiorentina meravigliosa giocando un calcio straordinario e lasciando tutti a bocca aperta. Ti voglio molto bene, ti abbraccio forte e spero di rivederti presto.
Ciao"
Eski Fiorentina kaptanı Angelo De Livo'nun Fatih Terim'e görüntülü mesajı: "Benim için gerçekten çok özel bir insansın. Fiorentina'nın yüzüncü yılında görüştük ve seni tekrar görüp kucaklamaktan büyük mutluluk duydum. Seni her zaman kalbimde taşıyorum çünkü gerçekten muhteşem bir keşiftin. Fiorentina'da birlikte harika bir sezon geçirdik. Herkesin ağzını açık bırakan, olağanüstü bir futbol oynadık. Bu yüzden, seni çok seviyorum, sana sıkıca sarılıyorum..."— Beyefendi (@beyefendi_X1) October 8, 2026
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