Il messaggio di Di Livio a Terim: "Che bello abbracciarti al Centenario"

Il legame tra Fatih Terim e la Fiorentina è indissolubile e non lo dimentica neanche Angelo Di Livio, ex calciatore dell'Imperatore proprio a Firenze. Di Livio ha mandato un videomessaggio al suo ex allenatore per uno speciale realizzato in Turchia su Terim, dicendogli: "Buongiorno mister, mi chiedono un video messaggio di saluti ed io lo faccio molto volentieri perché tu per me sei una persona molto speciale. Ci siamo visti al centenario della Fiorentina e ti ho rivisto e abbracciato con molto piacere. Ti porto sempre nel cuore perché sei stato una scoperta magnifica. Abbiamo passato una stagione insieme alla Fiorentina meravigliosa giocando un calcio straordinario e lasciando tutti a bocca aperta. Ti voglio molto bene, ti abbraccio forte e spero di rivederti presto.

Ciao"