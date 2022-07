MERTENS, ADL lo saluta: sarà addio al Napoli

La telenovela che ha movimentato l'estate del Napoli è giunta al termine: c'è stato il saluto ufficiale di Aurelio De Laurentiis a Dries Mertens. Questa l'anticipazione di Kiss Kiss, radio ufficiale del club partenopeo, in merito ad un'intervista al presidente azzurro (che andrà in onda questa sera). Si chiude così l'esperienza a Napoli del belga, che non ha trovato l'accordo col club azzurro, rifiutando l'ultima proposta di rinnovo da 2,4 milioni di euro.