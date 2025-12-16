Empoli, Rebecca Corsi sul nuovo stadio: "Crediamo molto nel progetto e siamo nei tempi"

La vicepresidente e amministratrice delegata dell'Empoli, Rebecca Corsi, ha parlato a Ultimo Uomo, toccando tra i vari temi anche quello dello stadio nuovo: "Abbiamo lavorato con determinazione, spesso lontano dai riflettori, per costruire un progetto non solo ambizioso ma indispensabile. Un progetto che vuole far crescere il nostro club e insieme la nostra città. Lo abbiamo realizzato dopo un percorso partecipativo, che è stato portato avanti con ascolto e disponibilità, consapevoli che questo intervento debba rispondere davvero alle esigenze del territorio. Lo stadio non è soltanto un luogo in cui si gioca: è un simbolo, un patrimonio, un punto di riferimento per tutta Empoli. E l’Empoli vuole riqualificarlo.

Lo vuole con convinzione. Vuole consegnare alla città un impianto moderno, sostenibile e proiettato al futuro. Il cammino procede secondo le tempistiche che ci eravamo dati, compatibilmente con i passaggi burocratici necessari. Non è un sogno ma un obiettivo concreto che prende forma giorno dopo giorno".