Tv: Serie A su Dazn, nel 15mo turno oltre 6.3 milioni di spettatori
(ANSA) - ROMA, 16 DIC - Continua a ottenere dati di ascolto in crescita la stagione 2025-'25 di Serie A su Dazn: la 15ma giornata, conclusasi ieri con il posticipo Roma-Como, ha registrato oltre 6.3 milioni di spettatori (6.340.400). Complessivamente, le prime 15 giornate della stagione 2025-'26 hanno fatto registrare una media cumulata di 5,8 milioni di spettatori, attualmente la più alta delle ultime stagioni, superando i valori registrati dal 2022-'23 a oggi (media cumulata 2022-'23: circa 5,6 milioni).
Bologna-Juventus, che traina gli ascolti dell'intero turno, ha ottenuto il miglior risultato di di sempre, con oltre 1,4 di spettatori (1.426.688), considerando i confronti di andata e ritorno della sfida nelle stagioni precedenti. (ANSA).
