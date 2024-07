MERCATO, Accordo tra ACF e Ante Bilobrk

Dopo Matko Boskovic, la Fiorentina è molto vicina a chiudere per un altro talento croato. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, i viola avrebbero trovato un accordo per Ante Bilobrk, difensore di soli 17 anni dell'HNK Gorica. Manca solo la firma per essere un nuovo giocatore della Fiorentina.

🟣🇭🇷 Understand Fiorentina have agreed deal to sign 17 year old defender Ante Bilobrk from HNK Gorica.



Deal in place and set to be signed for Croatian talent, one more after Matko Bosković from HNK Cibalia. pic.twitter.com/EOHXU2hj5n