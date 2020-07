MERCAFIR, Asta deserta. Comune: "Ma il prezzo..."

Nessuna sorpresa per il bando dell'area Mercafir: l’asta per la zona del mercato ortofrutticolo, dove in un primo momento sarebbe dovuto sorgere il nuovo stadio della Fiorentina, è andata deserta. La società viola già nei giorni scorsi aveva fatto presente che in virtù dei costi molto alti non avrebbe partecipato ma evidentemente nessuno si è mostrato interessato a rilevare dal Comune gli ettari del CAP. Sul tema ha parlato l'architetto Stefano Cerchiarini, in rappresentanza del Comune di Firenze: “L’asta non ha avuto esito nel senso che non sono pervenute offerte e verrà dichiarata deserta. Il prossimo passo? Ci dovrà essere una valutazione di carattere politico per capire se è opportuno riproporre il bando oppure no. Nel caso in cui venisse deciso di riproporre il bando non c’è un meccanismo di revisione automatica del prezzo”.