Social Mencucci ringrazia la Fiorentina sui social: "Grazie della vicinanza per il nostro lutto"

L'ex dirigente della Fiorentina Sandro Mencucci, oggi ad del Lecce, ha voluto ringraziare su Instagram la società viola per la vicinanza mostrata dopo il lutto che ha colpito la squadra salentina negli ultimi giorni. Di seguito la foto pubblicata da Mencucci che scrive come la Fiorentina sia stata presente ai funerali dello scomparso Graziano Fiorita, membro dello staff del Lecce. Ecco quello che ha scritto sotto la foto che ritrae il labaro viola: "In questo giorno triste per la mia nuova Città ed il mio nuovo popolo Salentino, ringrazio la Fiorentina per la presenza ai funerali del nostro Graziano Fiorita, tramite ciò che è particolarmente caro ai tifosi di Firenze: il labaro viola. VIVA FIORENZA!".