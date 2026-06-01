Ex obiettivi, parla Boga: "Non potevo dire di no alla Juve, grande club"

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L'ex obiettivo della Fiorentina, Jeremie Boga, ha parlato a NCI Sport della sua avventura alla Juventus: "Da quando sono arrivato a Torino tutto è andato nel migliore dei modi. Venivo da un periodo complicato, ma in questo club mi hanno accolto benissimo: staff, compagni e tifosi. Mi sento a mio agio e credo che questo si rifletta anche sulle mie prestazioni".

Tornare in Italia e farlo con la Juventus è stata la scelta ideale?

"Assolutamente sì. Quando ti chiama un club come la Juventus non ci pensi troppo. Si tratta di una società storica, che ha vinto tantissimo. La Juve ha avuto e continua ad avere grandi giocatori. E possiamo contare su un allenatore di alto livello".

Cosa rende la Juventus diversa dagli altri club?

"Appena si mette piede alla Juventus si percepisce subito di essere in una grande società. Lo si nota negli allenamenti, nell'organizzazione quotidiana, in ogni dettaglio".