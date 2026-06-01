Atalanta, Palladino verso la risoluzione: poi l'annuncio di Sarri

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L'Atalanta è pronta a fare la mossa decisiva per il cambio di panchina. Secondo TuttoMercatoWeb.com, quella appena iniziata sarà la settimana che porterà all'ufficialità dell'addio di Raffaele Palladino e, verosimilmente, anche a quella relativa all'arrivo di Maurizio Sarri sulla panchina della Dea. Ma prima ci saranno alcuni step da fare, a partire dalla giornata di mercoledì, quando la dirigenza rientrerà a Zingonia.

Il confronto con Palladino.

Ci sarà un incontro tra i vertici del club nerazzurro e Raffaele Palladino. La soluzione più probabile, quella che accontenterà tutti, sarà quella della risoluzione del contratto, che farà sì che, da una parte, Palladino eviti di aggiungere un esonero al suo curriculum e, dall'altra, che il tecnico sia formalmente libero da subito per un'eventuale nuova avventura da iniziare alla prima occasione.