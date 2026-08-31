Primavera, innesto in attacco: dall'Empoli arriva il 2008 Campaniello

Primavera, innesto in attacco: dall'Empoli arriva il 2008 CampanielloFirenzeViola.it
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Oggi alle 13:45Primo Piano
di Redazione FV

Nuovo innesto in prospettiva per la Fiorentina. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio di SkySport, il club viola ha definito l’arrivo dall’Empoli di Thomas Campaniello, attaccante classe 2008. L’operazione è stata impostata sulla base di un prestito con diritto di riscatto, fissato a circa 1,5 milioni di euro. Il giovane centravanti si prepara dunque a lasciare il club azzurro per proseguire il proprio percorso nel settore giovanile viola.