MAZZOLA, Vlahovic: 2° anno più difficile. Italiano...

Sandro Mazzola, ex bandiera dell'Inter e della Nazionale, ha parlato così: "Questo Europeo mi piace, sto vedendo un bel calcio. Vedere le partite e i giocatori che si affrontano è veramente bello. Come livello di squadre e di partite penso che batta il Mondiale. A me piaceva di più giocare a centrocampo perché era il ruolo di mio padre, che vinse una classifica cannonieri da centrocampo".

De Sisti e gli ex compagni? "Ero molto amico di De Sisti, avevamo cominciato insieme in Nazionale. Con Rivera invece non era possibile: Inter e Milan non possono essere amiche".

Mancini? "In Nazionale sta facendo molto bene, in maniera intelligente".

La Fiorentina? "A me non dispiace. C'è ancora da lavorare ma c'è una buona base. Italiano mi piace, è uno tosto".

Vlahovic? "Il secondo anno è quello più difficile. Perché a volte sbagli le scelte vista la sicurezza. Poi recuperi e vai".