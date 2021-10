MAZZARRI, Il campionato per me inizia solo adesso

Il tecnico del Cagliari, Walter Mazzarri, ha parlato alla vigilia della gara contro la Samp avvertendo le rivali, compresa dunque la Fiorentina avversaria del 24 ottobre, di aver azzerato tutto dal pareggio con il Venezia:

"Vorrei essere schietto e leale con tutti: ai ragazzi ho detto dopo il pareggio con il Venezia che ci sono 32 partite, bisogna ragionare partendo dal pareggio con il Venezia. Pensiamo alla Sampdoria e a quello che prepariamo in settimana, alle mie idee di calcio che ho cercato di trasmettere in questa settimana. Io ho conosciuto meglio l’ambiente e la rosa, queste due settimane ho cercato di dare indicazioni alla rosa. Per me il campionato inizia ora. Spero che il pubblico che so che è innamorato di questa squadra possano darci una mano. Io sono convinto che questa squadra possa cambiare rotta e che la fortuna ci restituisca qualcosa in un periodo in cui non ne abbiamo avuto".