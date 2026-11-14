Applausi e selfie per Ronaldinho allo store, ma si tratta di un sosia

Ronaldinho è tornato in Italia in pompa magna con i riflettori tutti puntati ormai da oltre 24 ore su di lui. Ed è talmente tanta l'attesa per vederlo in campo domani, che i tifosi allo store osannano... il sosia. Come riporta lacasadiC infatti a Ravenna c'è una vera e proria febbre per l'ex campione brasiliano che insegue il 300esimo gol nel derby con il Forlì domani pomeriggio. E i tanti ammiratori sono così vogliosi di vederlo appunto che allo store del Ravenna, quando si è presentato Ronaldinho (o apparentemente sembrava), tutti hanno applaudito e fatto selfie, salvo poi scoprire che si trattava di un "fake".