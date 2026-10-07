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Mastantuono a Messi: "Grazie eterno 10, sei stato l'esempio che bisogna provarci fino in fondo"

Mastantuono a Messi: "Grazie eterno 10, sei stato l'esempio che bisogna provarci fino in fondo"FirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 18:15News
di Redazione FV

Franco Mastantuono reduce dalla gara di addio di Lionel Messi alla Nazionale, stanotte contro il Benin, ha voluto lasciare un messaggio alla Pulce, via Instagram: "Vivrai per sempre nei cuori di tutti gli argentini - scrive in un post che raffigura il suo abbraccio al compagno e idolo di gioventù - Per averci fatto credere e per averci mostrato con l'esempio che bisogna continuare a provarci fino alla fine! Ci mancherai tantissimo, sarà difficile immaginare la nazionale senza di te! Ma hai lasciato un'eredità che non si ripeterà mai più.

GRAZIE ETERNITÀ, 10".