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Mastantuono a Messi: "Grazie eterno 10, sei stato l'esempio che bisogna provarci fino in fondo"
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Franco Mastantuono reduce dalla gara di addio di Lionel Messi alla Nazionale, stanotte contro il Benin, ha voluto lasciare un messaggio alla Pulce, via Instagram: "Vivrai per sempre nei cuori di tutti gli argentini - scrive in un post che raffigura il suo abbraccio al compagno e idolo di gioventù - Per averci fatto credere e per averci mostrato con l'esempio che bisogna continuare a provarci fino alla fine! Ci mancherai tantissimo, sarà difficile immaginare la nazionale senza di te! Ma hai lasciato un'eredità che non si ripeterà mai più.
GRAZIE ETERNITÀ, 10".
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SocialMastantuono a Messi: "Grazie eterno 10, sei stato l'esempio che bisogna provarci fino in fondo"
Ndour, una rete da 70 metri che ha tolto il prosciutto dagli occhi. I meriti di Pradè e il veto di Paratici. Ma adesso serve un rinnovo (come fatto a Ranieri)di Andrea Giannattasio
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1 Ndour, una rete da 70 metri che ha tolto il prosciutto dagli occhi. I meriti di Pradè e il veto di Paratici. Ma adesso serve un rinnovo (come fatto a Ranieri)
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Mario TeneraniTiago Gabriel obiettivo interessante. Paratici deve costruire una grande difesa. A gennaio la Fiorentina si muoverà bene
Tommaso LoretoUna sosta così estenuante da rendere interessante persino la Nations League, dove Fagiolino è già Fagiolone. Mercato invernale all'orizzonte, più di un nome può tornare d'attualità
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