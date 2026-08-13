Mastantuono verso l'esordio dalla panchina. Oulai più di Fagioli
La Fiorentina continua la preparazione al Viola Park in vista della sfida di domani sera contro il Benevento, primo impegno ufficiale della stagione in Coppa Italia. Fabio Grosso, atteso oggi alle 12.30 in conferenza stampa, dovrebbe confermare il 4-3-2-1 già visto nelle ultime amichevoli, dando continuità al lavoro svolto in queste settimane. Tra i titolari non dovrebbe esserci Franco Mastantuono, che potrebbe però entrare nella ripresa per fare il suo debutto ufficiale in maglia viola.
Le scelte di formazione di Grosso
Restano alcuni ballottaggi: sulla destra Jimenez è favorito su Joao Mario, mentre Oulai parte davanti a Fagioli nel ruolo di regista. In avanti, invece, dovrebbero agire Atta e Gudmundsson alle spalle di Moise Kean. Dopo l’allenamento di rifinitura, la squadra rientrerà a casa: non è infatti previsto il ritiro al Viola Park. Intanto cresce l’attesa per il debutto stagionale al Franchi, con oltre 11mila biglietti già venduti per la sfida contro il Benevento, come riportato da La Nazione.
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