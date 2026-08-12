Frattesi va da Gattuso: vicino l'arrivo del centrocampista alla Lazio
Davide Frattesi è sempre più vicino a diventare un nuovo giocatore della Lazio. L’operazione con l’Inter sarà inizialmente impostata sulla formula del prestito oneroso, con alcune condizioni legate al riscatto.
Il centrocampista classe 1999 si trasferirà in biancoceleste per una cifra di un milione di euro, mentre il riscatto è stato fissato a 14 milioni. Quest’ultimo potrà trasformarsi in un obbligo qualora la squadra allenata da Gattuso riuscisse a chiudere il campionato almeno al 12° posto, un obiettivo considerato alla portata dei biancocelesti. Un altro elemento importante dell’accordo riguarda la possibile cessione futura del giocatore. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, infatti, l’Inter manterrà il diritto al 50% dell’incasso che la Lazio otterrà da una eventuale futura rivendita di Frattesi. Una clausola che aiuta a spiegare la cifra relativamente contenuta incassata nell’immediato dall’Inter per il trasferimento del centrocampista.
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